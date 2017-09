En paralelo, el nacionalismo catalán fue forjando, ante la pasividad de los sucesivos gobiernos, un estado dentro del Estado que no sólo contaba con más competencias políticas que las de los estados federados en un estado federal sino que además depredaba los ingresos de España en beneficio propio, a la vez que impedía la enseñanza del español en los centros educativos y desobedecía todas las resoluciones judiciales que no eran de su agrado. El coste salvaje del nacionalismo, muy superior al de naciones enteras, y de su corrupción provocó ya dificultades a finales del siglo XX. Precisamente, por eso, el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña de inicios del siglo XXI, un estatuto abiertamente inconstitucional respaldado por Rodríguez Zapatero, pretendía convertir a España en un protectorado de facto que Cataluña podría saquear a voluntad. No fue suficiente y las exigencias fueron creciendo. Como botones de muestra de lo que esto ha significado, baste decir que, en la actualidad, Cataluña se lleva el 60% del FLA, el fondo que debe atender a las necesidades económicas de 17 comunidades autónomas en España; que debe más de 50 mil millones de euros a la administración española y que tiene una deuda pública con una calificación inferior a la de naciones africanas. Cataluña se ha convertido en una pesadísima carga económica que aplasta a una España que no ha conseguido salir de la crisis.