En la actualidad esa distinción parece difusa. La alianza no es novedosa, no es nueva, sino que es la expresión histórica del complejo exportador pampeano, industrias asociadas, que tuvo sus momentos de antagonismo en 1852, 1930, 1955, 1976 y 2015. Pero el 2015 tuvo el preludio de 2008, cuando la Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a reunir en la mesa de enlace, junto a la Federación Agraria (FAA), se hizo difuso el antagonismo histórico, era la mentalidad liberal la que primaba. La segunda penetración liberal a la UCR expresa lo mismo que en 1922. No hay algo novedoso en esto, luego del período del pensamiento único, el neoliberalismo, como lo planteó Feinmann, como etapa superior del liberalismo junto al nuevo sujeto absoluto: oligopolio comunicacional. Desregulación económica o planificación, que expresa dos formas de concebir lo mejor para una sociedad.