El único líder mundial que no admira a Merkel es Donald Trump, y claro que no es una nimiedad. A poco de asumir sus responsabilidades en Washington, Trump amenazó, y lo sigue haciendo, a la billetera de los europeos. La NATO cuenta con un presupuesto que obliga a los países socios a cumplir con un aporte del 3% anual para los gastos de la organización, que nadie cumple en Europa. Estados Unidos cubre el déficit que ahora el nuevo presidente está dispuesto a cuestionar. Y no es la única controversia. Alemania en tiempos de Merkel goza de un superávit fiscal que amenaza en todo momento las buenas relaciones comerciales internacionales y provoca protestas en Estados Unidos bajo el comentario público de "vende mucho, compra poco".