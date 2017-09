El huevo de la serpiente es antiguo. Séame permitido un recuerdo infantil. Gobernaba Juan Domingo Perón. Por decreto o ley, se equipararon los sueldos de los maestros con los del personal de maestranza: porteros, celadores, maestranza. Una noche salía yo del cine, a la sazón en segundo o tercer grado, con mi padres. Unos pasos adelante, escena típica de un barrio, caminaba mi maestra, y casi a la par, la portera de aquella modesta escuela pública de Núñez. Que se acercó a la maestra, y le dijo:

–¿Vio? Ahora somos iguales.

–No, señora. Ahora ganamos igual. Porque yo puedo limpiar un baño, pero usted no puede dar una clase…

Era mil novecientos cuarenta y siete. A mi breve edad, no comprendí el episodio. Pero los años y las décadas y hasta mi experiencia como profesor me iluminaron. O mejor: me ensombrecieron. Porque la Argentina, tierra de promisión según su préambulo, su Constitución, sus leyes y su historia… empezaba a nivelar hacia abajo. Que en términos de educación, equivale a suicidarse.