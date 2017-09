En 1960 la Argentina parte con un PBI por habitante que era casi un 400% más alto que el de Corea del Sur, 72% mayor al de Hong Kong y 64% más elevado que el de Singapur. En 2016 Corea del Sur tuvo un PBI per capita 150% más alto que el nuestro, Hong Kong un PBI por habitante 260% más alto que el nuestro y Singapur un ingreso per capital 420% mayor al nuestro. Si el lector no me cree puede googlearlo. Aclaro que cuando estaba redactando estas líneas tuve que chequear varias veces si no me había equivocado en la cuenta porque no podía creer la diferencia.