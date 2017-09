En el prólogo del libro adelantaba los dos errores que no debía cometer el Gobierno. Señalaba allí: "Serían errores caros e imperdonables del Gobierno no investigar a fondo la corrupción de Cristina Kirchner y recuperar los dineros robados por un canje de impunidad a cambio de seudogobernabilidad. El segundo error del Gobierno sería conformarse con terminar su mandato sin realizar el cambio de fondo político y cultural que el país necesita". De la ex Presidente debía ocuparse la Justicia como no lo hizo nunca antes.