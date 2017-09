En este contexto es de gran importancia repasar el problema del cálculo económico. En el extremo, si el aparato estatal controlara todos los precios, se afectaría a toda la propiedad, puesto que el uso y la disposición marcan la característica central del derecho de propiedad. Esta situación extrema da por tierra con la posibilidad de contar con evaluación de proyectos y con la misma contabilidad. Como hemos ilustrado antes, en esa situación no se sabría si conviene construir los caminos con oro o con asfalto y si alguien sostiene que con oro sería un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de haberlos controlado el gobierno. En todo caso, en nuestro ejemplo de control total, no hay posibilidad de proceso económico alguno. En otros términos, no existe tal cosa como economía socialista, puesto que, al abolir la propiedad, como reza el Manifiesto Comunista, no hay posibilidad de economizar.