No sería raro, de acuerdo con los avances de la ciencia y la medicina contemporáneas, que algunos de los niños que hoy están en primer grado asistan a la celebración del tricentenario de nuestra querida Argentina. ¿Cómo será el mundo entonces? ¿Qué cambios, que hoy todavía ni siquiera imaginamos, habrán acontecido para ese momento? No podemos saberlo. Pero sí estamos en condiciones de afirmar que nada será posible si no asumimos primero el riesgo de la ternura, de la maravillosa aventura de convivir y así cumplir el sueño de vivir de una forma distinta. "Ubuntu", dicen nuestros hermanos sudafricanos: "Yo soy porque nosotros somos".