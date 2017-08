Y ahora hablemos de Colón. Como se aprendía antes, cuando había escuelas, no descubrió América, sino que chocó con ella. Y no se dedicó a matar ni a esclavizar sioux ni diaguitas. En realidad, no los conoció ni de lejos. Tarde o temprano alguien iba a darse cuenta de que la Tierra era redonda y América iba a ser descubierta, con lo que cualquier cosa que haya pasado luego del descubrimiento iba a suceder de todas maneras.