Ahora bien, en esta crónica también hay lugar para las contradicciones. Turquía discrimina entre "kurdos malos" y "kurdos buenos". Los movimientos sirios, como el PYD, corresponden a la primera categoría, siendo que Ankara los vincula con el separatista-terrorista Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Sin embargo, Barzani y compañía se posicionan favorablemente. El presidente del KRG tiene buenas relaciones con Recep Tayyip Erdogan, y no por poco las mayores inversiones en Erbil provienen de compañías turcas. Sea plenamente soberano o no, la geografía indica que el norte iraquí sólo puede exportar el oro negro por vía terrestre; y Turquía no se ha molestado mucho por buscar la aquiescencia de Bagdad a la hora de comprar hidrocarburos kurdos. De esta forma, se está gestando una relación estratégica entre Erbil y Ankara que promete sobrevivir a las vicisitudes de la política. Por este motivo, tiendo a pensar que, en la medida en que crezca la interdependencia económica, de cara a futuro será más factible que Turquía formalice vínculos con el KRG.