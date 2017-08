Entonces, Santiago Maldonado acudió. No era un militante de la causa mapuche. Era un hombre de bien. Viajó la tarde del 31 hasta Cushamen. Se solidarizó. Pablo Noceti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, estuvo allí coordinando el operativo represivo. Dijo en la Radio Nacional Esquel que iban a detener a "todos los mapuches" que cortaran rutas. Luego fue visto y fotografiado en la ruta ese 1º de agosto, cuando más de cien gendarmes reprimieron en un operativo tenaza el corte de diez miembros de la comunidad, quienes corrieron. Escaparon de los tiros de la Gendarmería. Cruzaron el río Chubut, de un vado de 130 centímetros. No todos. Santiago Maldonado no cruzó. Se quedó debajo de unos árboles, escondido. Las balas rebotaban en el agua. Se resguardó. Lo detuvieron. Lo golpearon. Lo subieron a una unimog. Los gendarmes hicieron una fila para impedir la visión desde las lomadas. Traspasaron algo desde la unimog a una camioneta, que partió rauda. Después, nada más se supo de Santiago Maldonado. Nadie sabe dónde está Santiago Maldonado.