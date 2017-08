En 1943, se habló de poner campos de concentración y exterminio para judíos en Ezeiza y Morón. A lo que Perón acotó: "¿Cómo vamos a matar la gallina que pone los huevos de oro?", lo que deja ver que toda ideología segregativa no está por fuera de los intereses económicos, aquí como en cualquier lugar del mundo. Igualmente hubo desmanes en los negocios del barrio del Once, matanzas de judíos en las calles, pintadas con esvásticas en los frentes de las casas de judíos y un decreto de prohibición de los diarios escritos en idish. Esta orden debió suspenderse gracias a una carta fechada el 14 de octubre de 1943 con una enérgica protesta enviada por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en cuanto a semejantes métodos antisemitas y de "repugnante doctrina nazi". Nos planteamos el interrogante de por qué son acatadas las misivas de un país al que se lo rechaza por no adherir al régimen nazi y al cual le ha declarado la guerra.