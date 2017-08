El liviano pensamiento de que no existen hipótesis de conflicto debe ser revisado. Y también la idea de que las Fuerzas Armadas son una especie de juego de soldaditos de plomo que se saca cada tanto de su caja para ceremonial y se vuelve a guardar. Así como los destacamentos de los mares del sur cumplen una tarea vital en refirmar allí nuestra presencia y soberanía, reponer las unidades militares en una zona donde quienes se declaman mapuches imponen miedo y autoridad a la población y desafían nuestros derechos soberanos a diario no parece ser una tarea policial. Se dirá que no se trata de un conflicto externo, y que entonces no corresponde la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Quién se atreve a asegurar que no lo sea?