Por reactivación se entiende que se ponen en funcionamiento las máquinas que no se utilizan. Las empresas se limitan a pasarle el plumero a las máquinas, comprar insumos y dar horas extras a los trabajadores. En el proceso de reactivación no hay inversiones. Se va ampliando la producción con lo que se tiene y llegado al 100% de la capacidad de producción se ajusta por precio. Cuando uno mira la tasa de inversión que viene teniendo la economía, no supera el 20% del PBI y se mantiene estable. Es claramente insuficiente para lo que necesita Argentina. El país necesita una tasa de inversión no menor al 30% del PBI para poder crecido de modo sostenido.