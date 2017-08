Sin duda que la PROeconomía es la gran ganadora de las falsas elecciones primarias de ayer (ningún espacio relevante a nivel nacional definió candidaturas), en particular, la macroeconomía, tan devaluada por muchos con el cuento berreta que "en la calle no se siente la recuperación económica" y que los datos del nuevo INDEC que no miente, mostraban desde fines de 2016.