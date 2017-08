Los partidos políticos casi no existen sustituidos por rostros personales, por candidatos sin pertenencia. Dejamos de ser hinchada de un equipo -Boca o River- para seguir a un jugador que cuando se vende o se pasa nos cambia de lugar en la vida y en las mismas ideas. Ya no tenemos camiseta, sólo un número del lugar que ocupa nuestro jefe en las canchas, en distintas canchas. Los gobernadores deambulan como los intendentes, los sellos ideológicos perdieron vigencia y sentido, la televisión se comió al comité y a la unidad básica, no está bien visto pensar u opinar distinto al jefe, no hay más líneas internas, los que mandan las prohíben. Y hay "PASO" monocordes, monótonas, que reflejan la rigidez y la pobreza de las conducciones. Y la izquierda juega en la política con la misma agresividad que en los sindicatos, moviliza y exige en exceso sin asumir que ni siquiera ingresa al espacio de las candidaturas potables. Siempre apostando a ser originales, la derecha actual aprendió hoy lo que los movimientos sociales habían manejado con destreza ayer.