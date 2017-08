Cuando surgió el tema de Donald Trump, hubo un silencio sepulcral. "No me digas que los rumores son ciertos" le comentó Cristina. Ante una pregunta directa, una respuesta sincera: "A tí no te puedo mentir mi amor. Fíjate que el muy descarado me llamó engañado para hablar del precio del barril de petróleo y apenas le dije 'Jelou Donal' me lanzó una ráfaga de infamias acerca de que Leopoldo López y Antonio Ledezma –tu sabes, el alcalde de Caracas- son presos políticos de una dictadura, cuando lo único que hemos hecho fue sacarlos de sus casas en plena madrugada en pijama y encerrarlos por esa pésima costumbre que tienen de opinar del movimiento socialista del siglo XXI sin fundamento alguno".