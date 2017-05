Sin embargo, el daño más grande que ha hecho y se ha hecho la gobernadora al no vetar la ley ha sido a su propia credibilidad. Se esgrime que un veto a la ley hubiera sido fácilmente revertido por la Legislatura, cuya estulticia contumaz fue unánime, y consecuentemente superaba el requisito constitucional. Pero ese no es el punto. Lo que se esperaba de ella era un acto principista fundacional, una señal de seriedad institucional y respeto por los ciudadanos. Un llamado y una instancia al razonamiento. Una defensa inclaudicable del derecho. No una convalidación mansa a la profundización de la grieta, de la mentira, del relato. Acaso con la autoexcusa de la gobernabilidad, la mandataria ha evidenciado que carece de la condición de liderazgo. O al menos, que la canjea con facilidad.