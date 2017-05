El profesor Donna es uno de los actuales defensores de esta posición, quien, siguiendo la visión de Carmona Salgado, comenta que en España: "Se afirmaba que la fellatio no debía integrar el delito de violación, ya que no cabría hablar en sentido estricto de acceso carnal y sólo impropiamente de penetración, ya que la boca no es un órgano de dicha naturaleza, aunque pueda operar como sustitutivo para ello".