Luego de afirmar que ella no votaría como lo hizo la mayoría de los jueces de la Corte Suprema en el cuestionado fallo (que, como dije, no pudimos confirmarlo por su ausencia en la votación), utilizó todo el tiempo de su exposición para justificar el fallo de su miembro predilecto de la Corte, el juez Horacio Rosatti. Para Carrió, dicho fallo fue correcto en cuanto a la estructura lógica de la aplicación de las leyes y, citando al mismo Rosatti, explicó que el magistrado no tenía otra ley que aplicar que la del 2×1. Que se trataba, en última instancia, sostuvo, "de un dilema moral". Y que los jueces de la mayoría debían de aplicar la ley del 2×1 porque no había otra legislación disponible en nuestro sistema jurídico.