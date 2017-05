Por cierto, tampoco podemos pasar por alto que YPF no sólo es hoy por hoy la tercera acción con mayor ponderación dentro del índice Merval, afectándolo en un 9,2%, sino que, según la cartera proyectada por el Instituto Argentino Mercado de Capitales (IAMC) para el tercer trimestre del presente año, la acción de YPF pasaría a ser la más importante dentro de la Bolsa argentina, desplazando a Petrobras Brasil y logrando una ponderación sobre del índice del 10,5% aproximadamente. En este sentido, no es un dato menor lo que pueda pasar con esta acción hacia adelante, ya que si se convierte en la acción de mayor referencia dentro del principal índice local, su accionar definitivamente no pasará desapercibido.