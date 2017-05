La discusión no es solamente gradualismo o no. También es si se teoriza o se mete el cuchillo en serio en el problema. No hay dudas de que sobra no menos de 40% de personal en el Estado. La pregunta es cuánto más y más rápido y sin costo social se puede ahorrar eliminando el dolo profundo, no el latrocinio de difusión mediática solamente. Los resultados pueden ser sorprendentes. Para esto se debe haber aprobado la reciente ley de información pública. ¿O no?