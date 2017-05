Randazzo tiene otro obstáculo. No es bienvenido por el kirchnerismo, que todavía le endilga no haber aceptado la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires y hasta lo culpa de su negativa, que luego derivó en la derrota electoral de Aníbal Fernández frente a María Eugenia Vidal en 2015. Por ello, el ex funcionario deberá hacer un delicado equilibrio antes de una eventual interna y mucho más después, si es que gana, para que el kirchnerismo de paladar negro no pegue un portazo y llame a votar por otro.