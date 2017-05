Era una cuestión de justicia histórica. En aquel tiempo, el gobierno de Argentina no era conocido por dar facilidades para capturar y extraditar a criminales extranjeros. Así que aun a riesgo de quebrar las incipientes relaciones diplomáticas ya establecidas entre Argentina e Israel, no hubo otra opción para el entonces presidente israelí David Ben-Gurion que ordenar al Mossad el secuestro y el traslado de Adolf Eichmann, criminal nazi oculto con una identidad falsa en Buenos Aires. Hubo ciertamente una violación de la soberanía argentina, lo que originó una crisis diplomática entre ambos países; una situación que se consiguió resolver con el tiempo. Pero el joven Estado de Israel, por entonces en plena construcción, tuvo que asumir esta difícil decisión por un bien mayor: garantizar que los criminales nazis que propiciaron el genocidio de millones de judíos en Europa no salieran impunes.