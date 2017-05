"La gente quería una salida del peligro y la falta de ley que veían a su alrededor. No podían caminar desde su departamento al subte sin ser agresivamente mendigados o amenazados por alguien. No podían caminar en espacios públicos sin ver a alguien drogado o borracho usando la vía pública como baño. No podían parar el auto en un semáforo sin que algún personaje apareciera con un lampazo o trapo sucio y les ensuciara su parabrisas exigiéndoles plata a cambio. La ciudad estaba devastada, y estaba la sensación de que nadie hacía nada al respecto.