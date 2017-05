Y no está solo: en octubre pasado, el rabino jefe sefardí de Israel, Yitzhak Yosef, también denominó a la guerra en Siria como "un pequeño holocausto". Dijo Yosef: "El pueblo de Israel sufrió un horrible Holocausto hace 70 años", "Millones de judíos fueron asesinados y el mundo vio y permaneció en silencio; nosotros, como judíos que sentimos ese silencio en nuestra propia carne, gritamos durante años, preguntamos cómo el mundo sabía y permanecía en silencio. Como judíos nos está prohibido permanecer en silencio. El genocidio no puede ser ignorado, no en Siria y no en cualquier otro lugar, y no contra ningún pueblo, aun cuando no sean nuestros amigos".