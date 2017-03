Tras un año de prueba y error, el país no ha avanzado demasiado. Se dirá que se ha expulsado al kirchnerismo fatal que saqueara a la nación durante 12 años y que consolidara la pobreza, el populismo y la miseria. Cierto. Ya no está. Pero eso es fruto de lo que el pueblo votó en 2015, no fruto de la tarea de Cambiemos en lo que va de su mandato.