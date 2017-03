Me hubiera gustado poder apoyar con más fuerza al gobierno, pero mi formación política me enoja con tantos gerentes y economistas que imaginan a las inversiones como las responsables del destino colectivo. Creo en la política, es ese pensamiento superior que convoca al desafío de definir el rumbo de la sociedad y luego desarrollar inversiones que las sustenten, pero Macri no para de ayudar a los empresarios, a esos cuyas ganancias no tienen limite, a esos que en la desmesura de su codicia son responsables del desarrollo de la miseria.