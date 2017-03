Random House de Nueva York publicó su impresionante y muy ilustrativo diario bajo el título de A Russian Diary. A Journalist Final Account for Life, Corruption and Death in Putin's Russia. La autora murió asesinada en el ascensor de su casa a manos de los sicarios del Gobierno. Antes de eso publicó un libro de una notable investigación cuyo título en la versión castellana es La Rusia de Putin, donde documenta muy acabadamente los reiterados atropellos y las iniquidades llevadas a cabo por los hampones de Putin, y los desaguisados y la miseria que debe sufrir el común de la gente.