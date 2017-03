Últimas preguntas: "¿Qué le pasa a esa chica, que no quiso escribir ni siquiera su nombre en la hoja?". Ella no sabe leer ni escribir. Estamos trabajando arduamente para ayudarla desde el año pasado. "¿Y cómo puede estar en este año, si no sabe?". No, deje, no me conteste. "¿Y qué pasa con los dos chicos pálidos y silenciosos que estaban atrás de todo?". Seguramente no comieron nada. Uno de los reclamos de los docentes en huelga es que haya comedores y que la comida que brindan sea de mejor calidad.