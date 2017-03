Lección número uno del primer día de clases: arrancamos el ciclo lectivo con un paro y "a vos, nenito, que te enseñe Mongo". Es una medida ejemplar y ejemplificadora, digna de ser imitada, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la prédica? ¿Cuál el ejemplo? "No vengo a dar clase, no te enseño porque no me pagan bien".