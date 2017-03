Respeten a Perón, que él ya entro a la historia grande y vean cómo pueden mejorar la situación de los necesitados que son demasiados y están cada vez peor. No hay otro "brote verde" que sacar gente de la miseria y eso lo hacen los gobiernos y no los inversores. Repito hasta el cansancio: mientras las ganancias no tengan límite, tampoco los tendrá la miseria. Perón lo había logrado, no busquen excusas, ahora les toca el turno a ustedes.