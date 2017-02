Son certeras las reflexiones plasmadas en la tesis doctoral de Francisco Castex, quien cobija que la víctima puede pretender la imposición de un castigo como consecuencia del derecho de tutela judicial efectiva que reconoce su simiente en la Declaración Americana sobre los Derechos del Hombre, recogida, a su vez, por otros ordenamientos supranacionales, y que se unen de manera simbiótica con el derecho jurisprudencial plasmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Zambrano Vélez vs. Ecuador) y por la nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nacional (fallos Toculescu; Otto Wald; Sociedad Civil Club Deportivo Morón vs. Cigarra s/ Usura; Pancirolli; Oroz y Baretta) aún cuando sea prudente señalar que, por una lógica transitiva de las relaciones procesales, no todo reclamo del ofendido debe venir embarazado de la imposición del castigo; la víctima debe tener amplias facultades para hesitar la jurisdicción pero los tranquilizadores límites constitucionales impiden que de manera automática su petición de traduzca en un verdecito de condena.