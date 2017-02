La negociación salarial docente abortó. No hubo acuerdo. La propuesta del Gobierno de María Eugenia Vidal del 18% en cuatro tramos de 4,5 con ajuste trimestral de acuerdo con el IPC del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) naufragó en la tarde más calurosa del año. Mientras las marcas térmicas trepaban a los 40 grados de sensación térmica, en los despachos refrigerados las voluntades también ardían. Todos partían del convencimiento de que la cosa no iba a andar, que no habría acercamiento posible.