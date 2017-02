La litigiosidad que preocupa no obedece a la siniestralidad derivada de la falta de cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. Se atacan, entre otras causas, las denominadas enfermedades accidente (que no están contempladas debidamente en la actual normativa), los accidentes de trayecto ("in itinere", que deberían recaer primero en el sistema de seguros del transporte que es obligatorio y en una cobertura subsidiaria de los empleadores, de garantía en segundo plano, respecto de un riesgo social que le es ajeno), los reclamos por mala praxis médica por las prestaciones a cargo de las ART y en otras causales por fuera del sistema que merecerían una consideración razonable.