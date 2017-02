La cantidad de oferta de mano de obra en Argentina es irrelevante para determinar el costo laboral. Así de mal. Los sueldos no bajarán en ninguna circunstancia, porque lo impiden la legislación, la Justicia y un sindicalismo de ricos que, ignorante o convenientemente, conspira contra el aumento del empleo. Tampoco bajará el costo de las obras sociales, gran teta de donde maman los sindicalistas con pinacotecas. Los aportes a la seguridad social son igualmente inamovibles, aunque eso no alcanzará para evitar el colapso final del sistema jubilatorio que sólo se ha ocultado por un ratito. Es decir, el criterio de oferta y demanda no rige para la mano de obra en el país (Reconozco que en muchos países). Como tampoco el output crece, porque somos incapaces de innovar, quedaría la salvadora inversión de capital. Pero hay una mala noticia: la inversión que necesitamos se produce solamente cuando hay proyectos, que siempre han sido precarios en nuestro medio. Entonces, como viene pasando hace mucho, cualquier aumento en la cantidad de personas en edad de participar del mercado laboral no tendrá un correlato de empleo privado digno, sino de empleo público, subsidio (perdón por la redundancia), informalidad y marginalidad. Aunque suene cruel ponerlo en palabras, y hasta fascista, nos sobran 12 millones de personas si no somos capaces de hacer un país que restablezca la ley de oferta y demanda en el mercado de trabajo, libere el mercado externo y pulverice el gasto, entre otros requisitos. Y la cifra crecerá a gran velocidad. Si no le gusta el concepto, cambie el sistema, no de columnista.