Pertenezco al grupo de hombres y mujeres que fuimos contemporáneos de la violencia que envolvió a nuestro país en los setenta. Cuando recordamos aquellos años nos resulta inevitable que surjan imágenes teñidas de miedo, incertidumbre y estupor. Aun los que no fuimos protagonistas, los que no tuvimos participación alguna por cuestiones etarias; por decisión o porque la tragedia no nos tocó directamente, tenemos esas huellas mnémicas grabadas a fuego que nos hacen reconocer a todos como damnificados.