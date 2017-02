En ese orden, la grave complejidad política, económica e institucional que recibió el país el presidente Mauricio Macri no debe ser óbice ni obstáculo para que se le exijan respuestas en todos los planos, y sobre todo transparencia. Esto no es un dato menor, pues la falta de transparencia dañará más al presidente Macri que a la ex Presidente, dado que esta no se mostraba siquiera como honesta, ni lo hace en sus defensas actuales ante la Justicia.