Para contestar ello, supongamos que el precio de un bien de la economía sube (el dólar o los bienes expresados en dólares) y que los individuos no están dispuestos a reducir la cantidad demandada (demanda inelástica), por lo cual ello derivaría en un aumento del gasto en dicho bien, al tiempo que el gasto en el resto de los bienes deberá caer y con ello sus precios, por lo que en términos agregados no habrá inflación. Así, de no existir convalidación monetaria que permitiera gastar más en un bien sin dejar de gastar en los otros, no habrá inflación. De este modo, como los países de América Latina llevan a cabo una política monetaria focalizada en la inflación, su ritmo de emisión se gradúa en pos de alcanzar la meta (la tasa de interés induce a crear o destruir dinero) y por ende no genera una masa de dinero que convalide una inflación fuera de la meta. En función de esto, debería resultar claro que la dinámica que adopte la cantidad de dinero será clave para determinar qué pasará con los precios. Esto es, sin convalidación monetaria no habrá un salto en la tasa de inflación.