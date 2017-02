En Cuba, el escenario de gestión del opositor es más reducido, al extremo de que el régimen no le reconoce el derecho a la existencia. La labor opositora es reprimida y acceder a los medios de información nacionales es literalmente imposible. El control social del castrismo, incluido el económico, no tiene precedentes en el hemisferio; determina que los opositores se enfrentan a circunstancias para las cuales no hay antídotos.