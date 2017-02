En caso de superar el requisito anterior pasamos a la segunda etapa. Si bien a partir de 2017 podrá computarse como deducción el 40% del monto abonado por alquiler, no todo el universo de inquilinos estaría comprendido, ya que para gozar de dicho beneficio es necesario contar con la factura de alquiler, lo cual implica que el ingreso del locador esté blanqueado y haya un contrato de por medio. ¿Está mal? Definitivamente no (según el titular de la AFIP, Alberto Abad, actualmente, más del 50% del negocio de renta de inmuebles no se declara en la Argentina); no obstante comienza la negociación inquilino-propietario, donde cada uno atenderá su juego: