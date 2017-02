Lo que si ahora es nuevo es la aceleración en los tiempos de desarrollo y expansión productiva de los países emergentes, particularmente en el Asia-Pacifico. Después de la Revolución Industrial los ingleses tardaron sesenta años en duplicar su PBI per cápita, en la segunda mitad del siglo XIX los Estados Unidos alcanzaron esta meta después de casi medio siglo. Por su parte los japoneses necesitaron treinta y cinco años para duplicar su nivel de vida, después de las reformas del gobierno Meiji en la segunda mitad del Siglo XIX. Pero la historia se acelera después de la Segunda Guerra Mundial, y es así como a partir de la década del sesenta los coreanos duplican su PBI per cápita en once años. Pero China es el mayor ejemplo de rapidez en aumento de su producción, ya que gracias a las reformas de Deng en la década del ochenta duplico su PBI per cápita en diez años. Este acelerado avance de la producción de bienes y servicios chinos viene cambiando año a año el mapa mundial de las actividades económicas, que hace ya algunos años está girando desde Europa y América del Norte hacia el Asia- Pacifico, por el acelerado crecimiento económico no solo de China sino también de India y otras naciones como Corea, Vietnam, Taiwán, Singapur, Malasia, Indonesia y Bangladesh. Según estas últimas proyecciones del FMI, el Asia-Pacifico seguirá creciendo mucho más rápido que Europa y Estados Unidos, por eso aumentara su importancia en el futuro.