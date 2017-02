Alguien dijo que para conocer lo que pasa hoy nada mejor que leer a los clásicos. En 1884, Florentino Ameghino escribió un libro de título soso ("Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires") pero de bajada determinante: "Obras de retención y no obras de desagüe". Demás está decir que lo que Ameghino describe como ciclo natural de alternancia de sequías e inundaciones (en tiempos sin cambio climático, vale aclarar) funciona para todo lo que conocemos como Pampa húmeda: la provincia de Buenos Aires, pero también el sudeste de Córdoba y la mitad sur de Santa Fe. Cuando hoy se observan en los noticieros las imágenes dantescas de rutas cortadas y campos en los que ya no hay soja sino pejerreyes, y se escucha el reclamo-promesa de "obras, canales y desagües", conviene releer a Ameghino. Ante la demanda (hace casi 140 años) de obras, respondía, luego de estudiar la dinámica de ese ecosistema: "Los canales de desagüe probablemente reportarán más perjuicios que beneficios" y "es posible que no eviten por completo las inundaciones como suele creerse".