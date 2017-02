La pobreza es un gran problema en la Argentina y hay que atacarlo en su raíz: generando empleo y no estigmatizando al pobre. Ya quedó bien claro que Cristina Kirchner no tenía problema en mentir con un inverosímil 5% de pobreza ante las Naciones Unidas. Hoy tenemos que encarar ese problema con un plan concreto y no con castillos en el aire.