Si el Gobierno hubiera dispuesto de mayorías propias en el Congreso, ¿se hubieran hecho esos cambios? ¿No hay algún derecho a dudarlo, frente a las decisiones tomadas y no tomadas hasta ahora, y a las declaraciones y las acciones de muchos funcionarios de Cambiemos? Las escuchas que se han conocido recientemente en algunos temas como el espionaje y el fútbol muestran la podredumbre y la corrupción del sistema, no solamente la calaña de quienes nos arriaron durante 12 trágicos años. ¿Estamos dando pasos concretos para cambiar eso? ¿Lo cree el lector, con la mano en el corazón? ¿O sólo ha cambiado el concesionario y tenemos un lindo cartelito amarillo que dice: "Under new management"?