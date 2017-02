El ministro de Economía Nicolás Dujovne ya ha aclarado que en el 2017 no va a haber grandes cambios en materia fiscal dadas las dificultades y las restricciones que representa un año electoral. Si tomamos sus dichos como ciertos, entonces Cambiemos ha confirmado con el gradualismo que se le ha ido al menos medio mandato en corregir el mayor desequilibrio económico del país. Lo que se ve al finalizar el primer año es que el gradualismo ha empeorado, no mejorado, el déficit total del Tesoro. El Gobierno, en particular Mauricio Macri, ha sostenido en repetidas ocasiones que la gente comprende lo pesado que ha sido la herencia recibida. Si Cambiemos quiere el apoyo de la opinión pública para llevar adelante los cambios y las reformas necesarias, entonces debe ser más transparente en el desempeño fiscal y no prestar a la confusión de que el problema fiscal está bajo control cuando de hecho ha empeorado.