¿Es legal modificar leyes por decreto? En 2010, la Corte Suprema dio una respuesta: precisó que la conveniencia del Poder Ejecutivo no justifica "la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional" en "circunstancias que no lo son" (ver más). Es decir, limitó el uso de esta facultad a condiciones de verdadera urgencia que no parecen haberse dado cada vez que Macri gambeteó al Congreso. Pero más allá de lo que impongan las reglas de la República -que están para cumplirlas, por supuesto- hay otro impedimento que es de índole moral y en esa faceta el Presidente está en deuda.