La Justicia nacional, como tal, no existe para la Constitución. Y así lo expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos Corrales y Nisman. El máximo tribunal destacó: "En atención a que la Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía, no puede sino concluirse que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio y su continuidad que se encuentra supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencia de competencias antes aludidos", "si bien el carácter nacional de los tribunales de la Capital Federal pudo tener sustento en el particular estatus que tenía con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, lo cierto es que, producida esta modificación fundamental, las competencias que actualmente ejerce la Justicia nacional ordinaria, que vale reiterar, no son federales, deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, al igual que lo que ocurre en las jurisdicciones provinciales, estos asuntos deben ser resueltos por la Justicia local".