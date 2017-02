En el mundo se suele explicar la necesidad del gasto militar con la inversión en seguros. ¿Son gasto o inversión? La realidad es que cuando una familia contrata un seguro de vida para el sostén de ella, para caso de incendio de la casa o para el automotor, está pagando para algo que posiblemente no va a suceder,- por lo menos en el corto plazo,- y que desde ya no quiere que suceda. Pero en caso que así sea y aunque se trate de algo improbable, tendrá como solventar los daños. Algo similar sucede con la inversión en Defensa: se realiza para compensar un daño que es un riesgo, aunque no se lo desea y posiblemente no sucederá.