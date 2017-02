Ya se dijo que la lluvia de inversiones no pasa mucho más de los anuncios, porque el Gobierno les anticipó a los empresarios que analiza diversas reformas en los planos impositivos y laboral que contribuirán a tornar más rentables los proyectos, en particular los intensivos en mano de obra y con claro norte en la conquista de mercados de exportación. Y, por tanto, hasta que no se den precisiones sobre que los cambios no excluirán a los emprendimientos que se encaren previamente, ese importante componente de la demanda agregada difícilmente cobre impulso.